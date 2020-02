Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst - Stadtgebiet: zwei versuchte und ein vollendeter Einbruch, Fahren unter BtM-Einfluss

Delmenhorst (ots)

Versuchte Einbrüche im Stadtgebiet: In der Zeit von Freitag, 14.02.2020, 21:00 Uhr, auf Samstag, 15.02.2020, 12:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Westerstraße, Delmenhorst, einzudringen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Die Schadenshöhe beträgt ca.1000,- Euro.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Langen Straße, Delmenhorst, kam es in der Zeit von Samstag, 15.02.2020, 23:00 Uhr auf Sonntag, 16.02.2020, 02:30 Uhr. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen und nichts entwendet. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 500,- Euro.

Vollendeter Einbruch in Geschäft: Ein vollendeter Einbruch in ein Geschäft an der Syker Straße, Delmenhorst, ist für Samstag, 15.02.2020, gegen 04:20 Uhr, zu vermelden. Hier schlugen die Täter die Scheibe der Eingangstür ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Hier steht die Schadenshöhe noch nicht fest.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss: Am Samstag, 15.02.2020, 20:35 Uhr, wird in der Bremer Straße, Delmenhorst, ein 19 Jahre alter Delmenhorster PKW-Fahrer kontrolliert. Da bei ihm eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt wird, erfolgen eine Blutentnahme, die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Am Sonntag, 16.02.2020, 00:50 Uhr, wird bei einem 25 Jahre alten Delmenhorster in der Bismarckstraße, Delmenhorst, eine Betäubungsmittelbeeinflussung beim Führen eines PKW festgestellt. Auch hier erfolgen die Entnahme einer Blutprobe, die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell