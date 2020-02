POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Brand eines Wäschetrockners; Trunkenheitsfahrt; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Polizei Wildeshausen: Brand eines Wäschetrockners; Trunkenheitsfahrt; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hatten-Sandkrug: Brand eines Wäschetrockners

Am Freitag, 14.02.2020, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Ladestraße, Hatten-Sandkrug, zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem der Wäschetrockner in einem Einfamilienhaus in Brand geraten war. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht und größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ganderkesee-Rethorn: Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, 14.02.2020, gegen 09.30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw, der in der Ortschaft Rethorn unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass die 50-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wildeshausen: Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.25 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw, der in Wildeshausen vom Westring kommend in Richtung Delmenhorst unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Bremen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

