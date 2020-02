Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Zeugenaufrufe zu versuchtem schweren Diebstahl von Kraftwagen/ Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden; Einbruch in Imbiss

Delmenhorst (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl von Kraftwagen, Sachbeschädigung:

26936 Stadland, OT Seefeld Am Samstag, 15.02.2020, gegen 05:20 Uhr, wurden dem PK Nordenham durch aufmerksame Nachbarn verdächtige Geräusche vom Geschäftsgelände eines Verbrauchermarktes in Seefeld gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten stellten diese fest, dass sich unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände begeben und sich auf unbekannte Weise eines dort abgestellten Lkw und eines Gabelstaplers bemächtigt hatten. Mit den Fahrzeugen versuchten die Täter, das Hoftor des Verbrauchermarktes zu durchbrechen, um diese vermutlich zu entwenden. Es wurden diverse Hoftore, die Fahrzeuge selbst und mehrere Säcke Holzsägemehl beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.

Durch das Heranziehen von Kräften umliegender Polizeidienststellen konnten in Tatortnähe zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Polizei lobt das Verhalten der Anwohner, die ihre verdächtigen Beobachtungen umgehend der Polizei gemeldet haben.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Nordenham, 04731-99810, zu melden.

Einbruchdiebstahl in / aus Imbiss:

26935 Stadland, OT Rodenkirchen Im Zeitraum vom 13.02.2020, 21:00 Uhr, bis 14.02.2020, 11:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen von zwei Fensterscheiben Zugang zu einem Imbiss am Marktplatz in Rodenkirchen. In dem Imbiss entnahmen die Täter aus der Kasse Bargeld und entwendeten dieses.

Der Gesamtschaden wird auf 650,- Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordenham, 04731-99810, zu melden.

