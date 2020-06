Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 20.06.2020

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Einbruch in die Pizzeria Verden. Freitagnacht hebelten unbekannte Täter die Tür der Pizzeria im Niedersachsenring auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, diverse elektronische Geräte und Großküchengeräte. Zu dem verwüsteten sie die Geschäftsräume. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf ca. 6000EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 in Fahrtrichtung Münster ein 48-Jährgen Pkw-Führer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,96 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Osterholz-Scharmbeck

Dieb schleicht sich in Wohnhaus Grasberg. Eine offenstehende Tür nutzte ein Dieb am Freitag, gegen 18:15 Uhr, in der Rautendorfer Straße in Grasberg als Gelegenheit, um sich in ein Wohnhaus zu schleichen. Dort betrat er, unbemerkt von der anwesenden Hausbewohnerin, diverse Zimmer und durchsuchte einige Wertgelasse. Schließlich entwendete er Goldschmuck und flüchtete auf einem weißen Fahrrad.

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Grasberg, Tel. 04208-1222, oder der Polizei in Osterholz-Scharmbeck, Tel. 04791-3070, in Verbindung zu setzen

