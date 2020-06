Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auf Fake-E-Mail aufmerksam geworden

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Pandemie für das Versenden von sogenannten Fake-E-Mails aus. So auch am Sonntag in Riede. Im Zuge der Beantragung von Fördergeldern im Rahmen der Corona-Soforthilfe erhielt der Meldende eine E-Mail, deren Absender angeblich die Bank war, welche die Corona-Soforthilfen abwickelt. In solchen E-Mails wird zur Rückzahlung von Fördergeldern aufgefordert. Der Meldende wendete sich jedoch an die Polizei.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass verdächtige E-Mails und Anhänge in keinem Fall geöffnet werden sollten. Außerdem sollte auf solche E-Mails nicht geantwortet werden. Zudem sollte die Absenderadresse sorgfältig überprüft werden, beispielsweise ob diese um ".com" erweitert wurde und daher auf den ersten Blick wie eine offizielle Absenderadresse wirkt. In jedem Fall sollte die Polizei informiert werden.

Weitere Präventionstipps sind unter https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/aktuelle-corona-info-angebliche-mails-der-nbank-im-umlauf.html zu finden.

