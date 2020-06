POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Jugendliche belästigt

Langwedel. Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr sollen zwei männliche Jugendliche ein 14-jähriges Mädchen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße belästigt haben. Zu einer Körperverletzung kam es nicht, die Unbekannten sollen das Mädchen jedoch kurzzeitig festgehalten und bedrängt haben. Die Polizeistation Langwedel hat nun Ermittlungen wegen Nötigung aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04232/7617 zu melden.

Lüftungsrohr geriet in Brand

Verden. In der Keks-Fabrik an der Siemensstraße kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einer Rauchentwicklung. Vor Ort stellte die alarmierte Feuerwehr fest, dass ein Lüftungsrohr eines Ofens in Brand geraten war. Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens hatten die Flammen bereits selbstständig gelöscht, die Feuerwehr kontrollierte den Brandort noch und stellte letztlich Sicherheit her. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden.

Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Emtinghausen/Bahlum. Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Syker Straße (L354) zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger VW-Fahrer war aus Syke kommend in Richtung Thedinghausen unterwegs, als er gegen 3 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam und mit seinem Pkw gegen eine am Fahrbahnrand fest einbetonierte, öffentliche Sitzgruppe prallte. Beträchtlicher Sachschaden war die Folge, am Auto entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Außerdem erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen, er wurde daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei Achim nahm den Unfall auf, dabei stellten sie fest, dass der Fahrer mit 1,4 Promille alkoholisiert war. Die Beamten leiteten daher Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, der Unfallfahrer wird sich auf eine Zeit ohne Führerschein einstellen müssen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugen gesucht

Ritterhude. Wie die Polizei Osterholz erst nachträglich erfahren hat kam es bereits am Samstag, den 6. Juni in einem Verbrauchermarkt am Rosenhügel zu einem versuchten Diebstahl durch einen jungen Mann, der sich gegenüber den Mitarbeitern des Marktes renitent zeigte. Der Mann war mit zwei gefüllten Einkaufstüten durch den Kassenbereich des Marktes gegangen, ohne zu bezahlen. Ein Kunde machte die Mitarbeiter auf diesen Vorfall aufmerksam, woraufhin die Angestellten den Täter ansprachen und festhielten. Der Dieb riss sich daraufhin jedoch los und rannte davon, sein Diebesgut ließ er dabei zurück. Die Polizei Osterholz (Telefon 04791/3070) bittet nun den unbekannten Zeugen, der die Angestellten des Marktes auf den Dieb aufmerksam gemacht hat, sowie mögliche weitere Zeugen um Kontaktaufnahme.

