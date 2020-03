Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Auto bei Unfall überschlagen; Fahrerin unter Alkoholeinfluss, aber ohne Fahrerlaubnis

Sinsheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der B 292 bei Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem die allein beteiligte Autofahrerin Verletzungen davontrug.

Die 26-Jährige war mit ihrem Ford in Richtung Dühren unterwegs, als sie gegen 01.00 Uhr, kurz nach der "Weidbachbrücke" und nach dem Friedhof, nach links von der Fahrbahn abkam und in den Lärmschutzwall krachte. Daraufhin überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Hinzukommende Autofahrer kümmerten sich um die Frau, die sich selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien konnte. Mit leichteren Verletzungen wurde sie in eine Klinik eingeliefert. Wie sich bereits bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand die Frau unter Alkoholeinwirkung. Ein erster Test ergab 1,5 Promille. In der Klinik wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden. Die Fahrerlaubnis war ihr bereits entzogen. Das Auto ist Totalschaden und wurde abgeschleppt.

