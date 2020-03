Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Eberbach (ots)

Ein 93-jähriger Autofahrer war am späten Montagnachmittag in der Brückenstraße unterwegs. Al er kurz vor 18 Uhr verbotswidrig nach links in die Neckarstraße (Einbahnstraße) einbiegen wollte, übersah er den Vorrang eines entgegenkommenden 25-jährigen Mini-Fahrers. Durch den Zusammenstoß erlitt der 93-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankhaus versorgt wurden. Der 25-Jährige blieb zum Glück unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 5000.- Euro.

