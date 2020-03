Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer war am Montag gegen 18:40 Uhr mit seinem Mercedes in der Brühler Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum und einem massiven Steinblock kollidierte. Der Fahrer flüchtete nach Verursachen des Unfalls und ließ sein Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Durch den Zusammenstoß wurde die gesamte Fahrzeugfront zerstört. Weiter wurden zwei Bäume, Steinelemente und eine Straßenlaterne beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 25.000.- Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Hockenheim anrücken, um die Fahrbahn zu reinigen. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem verantwortlichen Fahrer um den 41-jährigen Halter des Fahrzeuges handeln. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 entgegen.

