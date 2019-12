Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Zwei Verletzte nach Unfall

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Freitag bei Eislingen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr in der Göppinger Straße, berichtet die Polizei. Ein weißer Ford fuhr in Richtung Göppingen. Er stieß mit einem grauen Citroen zusammen, der zunächst entgegenkam, dann nach links in die Weingartenstraße wollte. Beide Fahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Fahrer eines weißen Suzuki, der noch auf den Citroen auffuhr, blieb unverletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf rund 40.000 Euro. Gegenüber den Beamten machten die Beteiligten am Unfall widersprüchliche Angaben dazu, was die Ampeln zur Unfallzeit zeigten. Deshalb hofft die Polizei auf die Hinweise von Zeugen. Sie bittet diejenigen, die den Unfall in der Göppinger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefon-Nummer 07335/96260 bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen zu melden.

