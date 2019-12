Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Schwerverletzter Jogger nach Verkehrsunfall

Eine Autofahrerin erfasste am Mittwochabend in Ehingen einen Mann.

Die 18-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr von Heufelden in Richtung Ehingen. Sie übersah den Jogger, der am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung unterwegs war, und erfasste ihn mit ihrem VW. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro.

