Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler schlägt Fußgängerin

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Freitag auf der Steinernen Brücke in Ulm.

Ulm (ots)

Wie eine 27-Jährige später der Polizei berichtete, war sie gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Neuen Straße unterwegs. An der Steinernen Brücke kam ihr auf dem Gehweg ein Radler entgegen. Der sei auf die Frau zugefahren, so dass sie ausweichen musste, schilderte die 27-Jährige. Sie habe sich dabei auch mit ihren Händen schützen und zur Wehr setzen müssen, so die Frau weiter. Anschließend sei der Radler abgestiegen und habe die 27-Jährige beleidigt. Dabei habe er mit einer Fahrradkette auf die Fußgängerin eingeschlagen. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen des Vorfalls, zumal an der Bushaltestelle in der Nähe mehrere Personen warteten. Die Polizei bittet die Zeugen, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

++++++++ 2282673

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell