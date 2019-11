Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Einbrüche in Rodenkirchen +++ unter anderem Fahrräder und Werkzeug entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Montag, 04. November 2019, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 05. November 2019, 09:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mehrere Einbruchdiebstähle begangen.

In der Birkenstraße wurden ein Damen- und ein Herrenrad aus einem verschlossenen Schuppen eines Wohnhauses entwendet.

In der Straße Zu den Deichen gingen die Täter auf bislang unbekannte Weise einen unter einem Carport abgestellten Hyundai an und entwendeten aus dem Inneren zwei Fahrzeugscheine.

An einer Gartenlaube am Hartwarder Bruchweg wurde eine Fensterscheibe beschädigt und so Zutritt ins Innere erlangt. Aus der Gartenlaube wurden Elektrogeräte und Werkzeug entwendet.

Aus einem Pkw Suzuki, der in der Reiherstraße stand, wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und einer geringen Menge Bargeld sowie ein Fernglas entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens wird im vierstelligen Bereich vermutet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1315394, 1315712, 1314904 und 1315107).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell