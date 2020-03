Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand in Reihenmittelhaus - keine Verletzten - Schaden über 100.000 Euro

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Reihenmittelhaus am Dienstag gegen 14.25 Uhr im Krokusweg entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brühl, Schwetzingen und Ketsch hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Hausbewohner hatte das Haus zuvor bereits verlassen, die Bewohner der angrenzenden Häuser wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, sie konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das gesamte Gebäude wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit unbewohnbar. Der Bewohner kam bei Verwandten unter.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht endgültig geklärt, nach den bisherigen Erkenntnissen könnte eine noch glimmende Zigarette das Feuer entfacht haben.

Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Brühl.

