Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher von Hausbewohnerin in die Flucht geschlagen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus Am Jordanpark haben die Täter am Dienstagabend Bargeld erbeutet. Eine Bewohnerin hatte zwei Einbrecher in ihrem Schlafzimmer erwischt.

Gegen 19.30 Uhr hielt sich die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus im Wohnzimmer auf. Da ihre Katze auffällig unruhig war, suchte sie nach der Ursache und entdeckte zwei Personen in ihrem Schlafzimmer. Die Frau schrie sofort laut auf, sodass die Einbrecher aus dem Fenster sprangen und in unbekannte Richtung flüchteten. Sie hatten bereits Bargeld erbeutet. Eine Hälfte des Doppelfensters hatte am Abend auf Kipp gestanden. Vermutlich hatten die Täter die andere Hälfte des Schlafzimmerfensters durch den Spalt öffnen können.

Beide Täter waren 30 bis 35 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank und hatten kurze schwarze Haare. Sie waren komplett dunkel gekleidet. Einer trug eine Kapuzenjacke. Sie sprachen russisch oder einen ähnliche Sprache.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell