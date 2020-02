Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger von schleuderndem Bulli erfasst

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring ist am Dienstag ein am Straßenrand wartender Fußgänger (73) verletzt worden.

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mercedesfahrer auf der Husener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Südring musste er bei Rot anhalten. Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grün wechselte, fuhr auch der junge A-Klasse-Fahrer auf der Geradeausspur an, für die noch Rot galt. Auf dem Südring prallte der Mercedes frontal gegen die linke Seite eines in Richtung Giselastraße fahrenden VW Bulli, der von einem 43-Jährigen gefahren wurde. Der Transporter schleuderte um 180 Grad herum und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug erfasste einem auf dem Gehweg an der Fußgängerampel mit seinem Fahrrad wartenden 73-Jährigen. Das Fahrrad wurde zwischen Ampelmast und Bulli eingeklemmt. Der Senior zog sich dabei eine Beinverletzung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde völlig zerstört. An Bulli und Mercedes entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Ampelmast wurde nur leicht beschädigt. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell