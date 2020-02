Polizei Paderborn

POL-PB: Sturmbilanz Victoria - Windböe bringt E-Scooter-Fahrerin zu Fall

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Rund 20 Einsätze hatte die Polizei im Kreis Paderborn am Sonntag im Zusammenhang mit Sturmtief "Victoria" abzuleisten. Meistens ging es um umgestürzte Bäume. Einige Straßen mussten gesperrt werden. In Paderborn wurde eine Elektrorollerfahrerin verletzt.

Die 41-jährige Frau fuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Leih-E-Scooter auf dem Radweg am Liboriberg in Richtung Westerntor. Kurz nach der Einmündung Liboristraße wurde die Rollerfahrerin laut eigenen Angaben von einer Windböe erfasst und verlor das Gleichgewicht. Sie stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen umgestürzter Bäume kam es zu Verkehrsbehinderungen. Bei Hövelriege musste der Mühlenweg zeitweise gesperrt werden. In Schloß Neuhaus war der Hubertusweg bis in die Nacht blockiert. In Delbrück musste die Osterloher Straße gesperrt werden. Die Sperrung wurde am Montagvormittag wieder aufgehoben.

Bei Bad Wünnenberg ist die L956 weiterhin zwischen der B480 und Bleiwäsche gesperrt.

