POL-OG: Baden-Baden - Mit Trennschleifer Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Unbekannte machten sich am Mittwochmorgen an einem Zigarettenautomaten in der Lichtentaler Straße zu schaffen und erbeuteten die darin befindlichen Waren sowie das Bargeld. Ein Zeuge bemerkte gegen 1 Uhr das Treiben und sah zwei männliche Personen, dunkel gekleidet und etwa 1,80 Meter groß, davon rennen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden mussten bei der Anzeigenaufnahme feststellen, dass es den Unbekannten offenbar mittels eines Trennschleifers und eines Hebelwerkzeuges gelungen war, den vor einer Gaststätte bei Gebäude Nummer 77 aufgestellten Automaten zu öffnen. Von den Dieben und der Beute fehlt seither jede Spur. Die Höhe des entstandene Sachschadens muss erst noch ermittelt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers in Baden-Baden.

