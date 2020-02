Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Kehrtwendung endete im Gefängnis

Ötigheim (ots)

Für einen 24 Jahre alten Mann endete eine Ausfahrt am Dienstagabend im Gefängnis. Kurz nach 23 Uhr wendete der Mittzwanziger beim Erblicken einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt seinen Audi und fuhr in entgegengesetzte Richtung davon. Gleich darauf stellte er seinen Wagen in der Industriestraße ab und versuchte sein Glück zu Fuß. Er flüchtete hierbei auf ein dortiges Tankstellengelände. Wenig später klickten allerdings die Handschellen: Der 24-Jährige konnte von den verfolgenden Polizisten gestellt und festgenommen werden. Sein kontaktscheues Verhalten dürfte darin zu suchen sein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Eine erhobene Blutprobe wird Aufschluss hierüber geben. Bei einem Blick in das polizeiliche Fahndungssystem stellte sich überdies heraus, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung bestand. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

