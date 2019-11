Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter nutzt günstige Gelegenheit und klaut grünen Lupo von Pizzaboten: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montag in Vellmar offenbar eine günstige Gelegenheit genutzt und einem Pizzaboten das Auto gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach dem Autodieb sowie dem gestohlenen grünen VW Lupo, Erstzulassung 1999, mit dem Kennzeichen KS-JA 342 und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie der bestohlene Pizzabote den von ihm zum Tatort gerufenen Beamten des Polizeireviers Nord mitteilte, hatte er den Lupo gegen 18:40 Uhr nur für wenige Minuten in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar abgestellt und war in die dortige Pizzeria gegangen. Für diesen kurzen Augenblick hatte er den Schlüssel im Zündschloss des Wagens, der letztlich nur noch einen Wert von einigen Hundert Euro haben dürfte, stecken lassen. Als er wieder aus dem Gebäude kam, stellte er fassungslos fest, dass sein Auto plötzlich nicht mehr da war. Von dem dreisten Täter und dem grünen Lupo fehlte bereits jede Spur. Die sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ebenfalls ohne Erfolg.

Nun bitten die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo unter Tel. 0561 - 9100 um Hinweise von Zeugen auf den Verbleib des gestohlenen grünen VW Lupos oder den Autodieb.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell