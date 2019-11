Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seniorin und Nachbarin durchschauen falsche Polizeibeamte: Geldabholer vor dem Haus festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Dass es sich bei einem merkwürdigen Anruf der Polizei in Wirklichkeit um Betrüger handelt, durchschaute am gestrigen Montagvormittag glücklicherweise eine betagte Seniorin im Kasseler Stadtteil Fasanenhof mit Unterstützung ihrer Nachbarin. Die beiden Frauen hatten daraufhin die echte Polizei verständigt, die Seniorin das Spiel der Betrüger aber weiter mitgespielt. Dadurch gelang Beamten der Kasseler Polizei gegen Mittag die Festnahme des von der Betrügerbande zu dem Haus geschickten Geldabholers.

Die Betrüger hatten die Seniorin gegen 9:30 Uhr das erste Mal angerufen. Wie üblich bei der Masche gaben sie sich als Polizisten, in diesem Fall als Kriminalbeamte, aus und versuchten der 83-Jährigen zu suggerieren, dass wegen sehr vieler Einbrüche in ihrer Nachbarschaft auch ihre Wertsachen im Haus in ernster Gefahr seien. Die misstrauische Frau handelte daraufhin genau richtig und zog ihre um einige Jahre jüngere Nachbarin zu Rat. Da sie gemeinsam den Betrugsversuch durchschauten, alarmierten sie die echte Polizei, stellten den Betrügern aber einen größeren fünfstelligen Betrag in Aussicht. Die daraufhin sofort durch die Kriminalbeamten der EG SÄM, die für solche Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, eingeleiteten Maßnahmen führten schließlich zur Mittagszeit zu der Festnahme des 29 Jahre alten Tatverdächtigen, den die Betrügerbande zum Geldabholen zu dem Haus im Stadtteil Fasanenhof geschickt hatte. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen in diesem Fall dauern derzeit an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell