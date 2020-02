Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufgefahren

Bühl (ots)

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro war das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagmittag in der Industriestraße. Eine 25-jährige BMW-Lenkerin krachte gegen 14.30 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt bremsenden 22 Jahre alten Audi-Fahrers. Dessen A4 wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Pkw geschoben. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie der 22-Jährige wurden zwar leicht verletzt, eine notärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

