Polizei Paderborn

POL-PB: Bargeld bei Wohnungseinbruch erbeutet

Bad Lippspringe (ots)

(ob) Unbekannte Täter erbeuteten Bargeld bei einem Wohnungseinbruch in Bad Lippspringe. Im Laufe des Freitags gelangten unbekannte Täter an der Detmolder Straße durch Einwerfen einer Fensterscheibe am rückwärtigen Hausbereich des Mehrfamilienhauses in eine Wohnung. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter 05251-3060 entgegen.

