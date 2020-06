Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 8000 Euro Schaden bei Unfall ++ Von Straße abgekommen ++ Zeugen nach Sachbeschädigung und Widerstand gesucht ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

8000 Euro Schaden bei Unfall

Langwedel. Zu einem Unfall mit drei Autos kam es am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 158. Eine 60-Jährige befuhr die Große Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto eines 19 Jahre alten Mannes auffuhr, der verkehrsbedingt wartete. Der Wagen des 19-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß auf das Auto einer 66-Jährigen geschoben. Durch die Kollision entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden von rund 8000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Von Straße abgekommen

Dörverden. Von der Straße kam am Mittwochnachmittag ein 23-Jähriger ab. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Straße "Landwehr" unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts auswich und von der Straße abkam. Er blieb hinter der Schutzplanke, kurz vor einem Baum stehen. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro.

Zeugen nach Sachbeschädigung und Widerstand gesucht

Kirchlinteln-Hohenaverbergen. Aufgrund des Zündens von Feuerwerkskörpern wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag alarmiert. Im Ortskern trafen die Polizistinnen und Polizisten daraufhin auf zwei junge Männer. Als der 15-Jährige und der 19-Jährige zur Polizeidienststelle gebracht werden sollten, leistete der Ältere Widerstand und beleidigte die Beamtinnen und Beamten. Währenddessen kam ein weiterer junge Mann hinzu, beschädigte die Scheibe eines Streifenwagens und flüchtete zu Fuß. Er wurde inzwischen ermittelt. Der 15-Jährige wurde schließlich an die Erziehungsberechtigten übergeben und der 19 Jahre alte Mann in Polizeigewahrsam genommen. Gegen die Männer ist nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Nacht auf die jungen Männer aufmerksam geworden sind und Hinweise dazu geben können. Diese nimmt die Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231-8060 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ottersberg. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr. Die Geschädigte hatte ihr silbergraues Cabriolet auf dem Parkstreifen in der Straße "Grüne Straße" geparkt. Als sie nach circa 10 Minuten zu ihrem Auto zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden unter der Rufnummer 04205-8604 von der Polizeistation in Ottersberg entgegengenommen.

Landkreis Osterholz: Bisher keine presserelevanten Ereignisse.

