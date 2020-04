Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auffahrunfall - Eine Leichtverletzte

Erwitte (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Erwitte befuhr am Montagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, den Hellweg (B1) aus Richtung Erwitte kommend in Richtung Geseke. Ein gleichaltriger Autofahrer aus Erwitte fuhr mit seinem Wagen in die selbe Richtung. Als dieser seinen Wagen verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der 26-Jährige dem vor ihm fahrenden Autofahrer auf. Hierbei wurde die 29-jährige Beifahrerin aus Erwitte, aus dem vorausfahrenden Wagen, leicht verletzt. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

