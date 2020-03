Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gebäudebrand in Irrel

Bitburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Gemarkung Irrel zu einem Brandereignis. Im Bereich des Katzenkopfes brannte ein Gebäude der Reservistenkameradschaft Irrel ab. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der alarmierten Feuerwehren der VG Südeifel war das Gebäude bereits bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind umgehend angelaufen. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen mindestens auf einen hohen, fünfstelligen Betrag belaufen. Die Polizei ist zur Aufklärung der Brandumstände in besonderer Weise auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Bitte daher alle Hinweise in diesem Zusammenhang der Polizei Bitburg mitteilen.

