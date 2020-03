Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in ehemalige, leerstehende Gaststätte

Manderscheid (ots)

In der Zeit von Samstag, 28.03. bis heute, 30.03.2020 wurde in eine ehemalige Gaststätte in Manderscheid, in der Mosenbergstraße eingebrochen.

Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Toilettenfensters an der linken Gebäudeseite ins Innere der ehemaligen Gaststätte und durchsuchten dort den Gastraum. Hierbei fanden sie eine Geldbörse mit ca. 160 Euro Inhalt und entwendeten das Geld.

Nach dem Durchsuchen der weiteren Räumlichkeiten wurde das Gebäude durch den/die Täter wieder verlassen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wittlich Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder einem Ereignis machen können, welche einem Einbruch zuzuordnen wären.

Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer der Polizei Wittlich: 06571/9260

