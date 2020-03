POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Montag, 30. März 2020

Polizeidirektion Wittlich

Daun - Montag, 30. März 2020

Daun (ots)

Ereignis: Erneuter Einbruch in zwei Bäckereifilialen

Ort: Gerolstein, Brunnen Str. und Sarresdorfer Str.

Zeit: In der Nacht zum 29.03.2020

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in zwei Bäckereifilialen in Ge-rolstein, ( Brunnenstraße und Sarresdorfer Str. ) Der oder die unbekannten Täter he-belten mit einem Werkzeug die Türen der Gebäude auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruch, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de).

Ereignis: Einbruch in Altenheim Katherinenstift

Ort: Hillesheim, Kölner Str.

Zeit: In der Nacht zum 29.03.2020

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in das Katherinenstift in der Hillesheim. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in ein Büro des Erdge-schosses des Gebäudes ein. Auch hier entstand Sachschaden an dem Gebäude. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruch, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de).

Ereignis: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ort: Nerdlen, L 67

Zeit: 30.03.2020, 02:21 h

Ein 34-jähriger Mann aus der VGV Gerolstein befährt mit seinem PKW die L 67 von Dockweiler kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet Nerdlen. Dabei verliert er auf-grund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über das Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Ver-lauf überschlägt sich das Fahrzeug mehrfach im Graben und stößt dabei mit einem Baum zusammen. Anschließend wird das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert, wo es verunfallt auf dem Dach liegen bleibt. Der Fahrer, der durch den Unfall verletzt wird, war zunächst in seinem Pkw einge-klemmt, konnte sich aber selbst befreien. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und wurde im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

