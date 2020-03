POL-PDWIL: PKW beschädigt

Polizeidirektion Wittlich

Sachbeschädigung an PKW in Olzheim Am Samstag dem 21.03.2020 wurde zwischen 15:00 Uhr und 08:30 Uhr des nächsten Morgens ein PKW beschädigt. Der schwarze Dacia Duster parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz der TOTAL-Tankstelle in Olzheim. Er stand auf dem ersten Parkplatz zum Kreisverkehr hin und war sowohl von der Straße aus als auch von den anderen Parkplätzen sowie vom Tankstellengebäude aus gut sichtbar. Vermutlich wurde mit einem spitzen Gegenstand über die Motorhaube des PKW gekratzt. Es entstanden 3 lange Kratzer.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

