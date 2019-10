Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Endstation: Steinmauer ++ Hund schlägt Täter in die Flucht - vermummter Mann mit Messer ++ Zeuge stellt Fahrraddieb ++ Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck ++ Vorsicht vor Taschendieben! ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 30.10.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Am 29.10.19, zwischen 18.00 und 19.30 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße Am Oelzepark. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Rullstorf - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Vormittag des 29.10.19 haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus im Neumühlener weg einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Glasscheibe, ließen dann jedoch von der Tathandlung ab und entfernten sich. Es entstand Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Vorsicht vor Taschendieben!

Einer 81-Jährigen wurde am 29.10.19, gegen 13.00 Uhr, in der Grapengießerstraße das Portemonnaie aus ihrer Handtasche gestohlen. Im Portemonnaie befanden sich u.a. Bargeld und Scheckkarten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeuge stellt Fahrraddieb

Ein 23-jähriger wurde am 29.10.19, gegen Mitternacht von einem 28-Jährigen dabei erwischt, wie er gerade versuchte das Schloss vom Fahrrad des 28-Jährigen aufzubrechen, welches in der Untere Schrangenstraße angeschlossen stand. Der Fahrradeigentümer hielt den 23-Jährigen fest und rief die Polizei. Der 23-Jährige wurde mit zur Polizeiwache genommen, zumal er unter Alkoholeinfluss stand (ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille) und eine Schreckschusswaffe sowie etwas Marihuana mitführte. Die Drogen und die Waffe wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde anschließend nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Adendorf - Einbruch in Bauwagen von Waldkindergarten

Zwischen dem 27.10.19, 16.00 Uhr, und dem 29.10.19, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Bauwagen in der Straße Köthnerheide ein, welcher einem Waldkindergarten gehört. Aus dem Bauwagen wurden u.a. mehrere Kinder-Schnitzmesser entwendet. Der entstandene Schaden wurde insgesamt auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Deutsch Evern - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Am 29.10.19, zwischen 22.30 und 23.15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an einer Bushaltestelle in der Straße Am Bahnhof einen Mülleimer und zerstörten eine Glasscheibe. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 29.10.19 versucht in ein Schuhgeschäft in der Altenbrückertorstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Es entstand jedoch Sachschaden von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Endstation: Steinmauer - Senior übersieht VW Bully - leicht verletzt

Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines VW Bully übersah ein 86 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Morgenstunden des 30.10.19 beim Einbiegen in die Lüneburger Straße - Landesstraße 219. Der Senior wollte gegen 10:00 Uhr auf die Lüneburger Straße einbiegen und übersah den VW Bully, so dass es zur Kollision kam, wodurch der Bully auf einen Absatz/Steinmauer im Seitenraum zum Stehen kam. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

++ Unfallbild unter www.polizeipresse.de ++

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Bad Bevensen - Hund schlägt Täter in die Flucht - vermummter Mann überfällt mit Messer Reisebüro im Bahnhof

Zu einem Überfall auf das Reisebüro im Bevensener Bahnhof kam es in den späten Nachmittagsstunden des 29.10.19 Am Bahnhof. Nach derzeitigen Ermittlungen und Zeugenangaben hatte ein vermummter Mann gegen 17:30 Uhr mit einem Messer die Räumlichkeiten im Bahnhof betreten und eine anwesende Angestellte bedroht. Die Frau flüchtete in rückwärtige Räumlichkeiten. Als der Täter ihr folgte, traf er auf den Schäferhund der Angestellten, der sich in den rückwärtigen Räumlichkeiten aufhielt, so dass der Täter die Flucht ergriff. Vorher griff der Unbekannte noch eine geöffnete Kasse und nahm wenige hundert Euro Bargeld mit. Er ergriff unerkannt die Flucht über die Gleise. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten bis dato nicht zur Ergreifung des Mannes. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 185 bis 190 cm groß - sehr schlank - Bekleidung: dunkler Kapuzenpullover oder Jacke - Ggf. Sturmhaube mit schwarzer Sonnenbrille - oval - verspiegelt

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Pärchen streitet - junger Mann tritt gegen Autos - zurück in Behandlung gebracht

Gegen zwei in der Schuhstraße abgestellte Pkw trat ein 20-Jähriger in den späten Abendstunden des 29.10.19. Zuvor war der Uelzener mit einer Bekannten in Streit geraten, so dass die alarmierte Polizei die beiden Personen gegen 22:45 Uhr zur Rede stellte. Bei der Kontrolle gab der 20-Jährige erst falsche Personalien an, wurde in der Folge aggressiv und leistete gegenüber den Beamten Widerstand. Parallel stellte sich heraus, dass der junge Mann abgängig aus der Behandlung in der Psychiatrischen Klinik war, so dass er wieder dorthin verbracht wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Barum b. Bad Bevensen - Teile aus Traktoren demontiert

Traktorteile demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 28. bis 30.10.19 aus zwei auf einem Firmengelände ab-/ ausgestellten Traktoren Fendt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Autofahrer fährt dicht an Radfahrer vorbei - Radler verreist Lenker und stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 23 Jahre alter Radfahrer in den späten Abendstunden des 29.10.19 in der Straße Neu Ripdorf bei einem Sturz. Ein unbekannter Fahrer eines Pkw VW Passat hatte den jungen Mann gegen 21:50 Uhr überholt und war dabei sehr dicht an dem Radfahrer vorbeigefahren. Dadurch erschrak der Radler, verriss seinen Lenker, fuhr gegen einen Absperrpfosten und stürzte. Er erlitt Verletzungen an der Hand. Der junge Mann hatte statt des Radwegs die Fahrbahn der Straße genutzt. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, so dass die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt und nun möglichen Zeugen sucht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Eimke - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.10.19 auf der Bundesstraße 71. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellsten, einen 56 Jahre alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 156 km/h ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell