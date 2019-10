POL-LG: ++ "Spinne auf Armaturenbrett" - gegen Baum geprallt ++ Fallrohr von Dachrinne beschädigt ++ Einbruch in Schule ++ Frau in Wohnhaus belästigt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Frau in Wohnhaus belästigt

Eine 20-Jährige ist am späten Abend des 28.10.19 von einem unbekannten Mann in einem Wohnhaus in der Straße Hinter der Saline belästigt worden. Nach ersten Ermittlungen folgte der Unbekannte der jungen Frau in das Treppenhaus des Wohnhauses, umfasste sie mit beiden Armen und griff ihr an den Po. Die 20-Jährige wehrte sich und schrie um Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete. Er wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt, - ca. 174 cm groß, - schlanke Statur, - südländisches Aussehen, - Dreitagebart in Form eines Vollbartes, - dunkle Augen, - schwarze Kleidung mit Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 29.10.19, gegen 09.30 Uhr, wurde ein 58-jähriger Fußgänger von einem noch unbekannten Fahrradfahrer umgefahren. Der Unfall ereignete sich auf dem Geh-/Radweg an der Artlenburger Landstraße, Höhe Neue Straße. Der Fußgänger wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum. Der Radfahrer fuhr in Richtung Lüneburg davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen ca. 40 bis 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet bzw. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Einbruch in Schule

Getränke und Süßigkeiten haben unbekannte Täter entwendet, die zwischen dem 25. und 27.10.19 in die Mensa einer Schule in der Feldstraße eingebrochen sind. Vermutlich drangen die Täter durch ein Fenster in das Gebäude ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad aus Garten gestohlen

Am 28.10.19, zwischen 13.30 und 15.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein rotes Damensportrad der Marke Radhaus aus einem Garten in der Von-Dassel-Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in Pkw

Am 28.10.19, zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Pkw Volvo ein, der auf dem Kronsbergparkplatz an der B209 abgestellt war. Entwendet wurde nichts, offenbar hatten der bzw. die Täter jedoch nach Wertsachen gesucht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/310, entgegen.

Hohnstorf/ Elbe - Betrunken am Steuer

Gegen einen 48-Jährigen hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet, da er im dringenden Verdacht steht mit seinem Pkw gefahren zu sein, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Rullstorf - Fahrt unter Drogeneinfluss

Den 20 Jahre alten Fahrer eines Ford hat die Polizei am 29.10.19, gegen 01.15 Uhr, in der Bolterser Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Schule

In der Nacht zum 29.10.19 brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Haagestraße ein. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und brachen mehrere Türen auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten schließlich etwas Bargeld. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf ca. 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Trittleiter nach Streitgespräch mitgenommen - Polizei stellt Täter zu Hause

Zu einem Streitgespräch kam es in den Nachmittagsstunden des 28.10.19 in einer Bankfiliale in der Mühlentorstraße zwischen einem 25 Jahre alten Dannenberger und Mitarbeitern. Der Dannenberger war dabei so erbost, dass ein wutentbrannt die Filiale verließ und gegen 15:00 Uhr eine Trittleiter mitnahm. Die alarmierte Polizei konnten den jungen Mann noch vor dem Eintreffen vor seiner Haustür stellen und ihm die Leiter wieder abnehmen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Dannenberg - Fallrohr von Dachrinne beschädigt

Das Fallrohr einer Dachrinne in der Einfahrt eines Grundstücks Lüchower Straße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 25.10.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Dannenberg - Fensterscheiben beschädigt

Zwei Fensterscheiben beschädigten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 24.10.19 in der Lüneburger Straße. Dabei warfen die Täter zwischen 14:00 und 17:30 Uhr Steine gegen die Scheiben eines Wohnhauses. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Rosche - "Spinne auf Armaturenbrett" - gegen Baum geprallt

An einem Alleebaum endete die Fahrt eines 21-Jährigen in den Morgenstunden des 29.10.19 auf der Landesstraße 254. Der junge Mann war gegen 08:00 Uhr mit seinem Pkw VW Touran von Jarlitz nach Rosche unterwegs, als er eine Spinne auf dem Armaturenbrett seines Pkw entdeckt. Beim Versuch das Tier wegzuwischen, kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen - HWS und Schock. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

++ Unfallbild (geringe Auflösung) unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - Radfahrerin übersehen - leicht verletzt - Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrern kam es in den Nachmittagsstunden des 28.10.19 in der Bahnhofstraße. Der 33 Jahre alte Fahrer eines Pkw Audi wollte gegen 15:00 Uhr aus der Schillerstraße die Bahnhofstraße kreuzen und übersah dabei die von links kommende 50 Jahre alte Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Uelzen - HU-Plakette an Pkw überklebt

Wegen Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 45 Jahre alten Halter eines Pkw. Eine Polizeistreife hatte den Pkw des Mannes in den Nachmittagsstunden des 28.10.19 mit überklebter HU-Plakette im Bohldamm festgestellt. Dabei war die eigentliche Hauptuntersuchungsplakette (02/17) mit einer Papierplakette (Ablaufdatum 02/20) überklebt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

