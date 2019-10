Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in ein Einfamilienhaus - #polsiwi

Siegen (ots)

Als eine 61-Jährige am Donnerstag, 10.10.2019 in ihrer Mittagspause gegen 13:00 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie, dass im Lauf des Morgens eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter drangen über eine Terrassentüre in das Einfamilienhaus in der Königsberger Straße ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten Wertgegenstände. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben.

Das Kriminalkommissariat Vorbeugung gibt kostenlose Tipps, wie sie ihre Wohnung sichern und schützen können. Kriminalhauptkommissar Stefan Dax ist der Fachmann rund um den Einbruchschutz bei der Polizei in Siegen und unter der Nummer 0271/7099-4813 zu erreichen.

