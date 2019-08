Polizei Paderborn

POL-PB: 10-Jähriger steuert Radlader

Lichtenau (ots)

(mb) Am Mittwoch hat eine Polizeistreife in Lichtenau-Holtheim einen 6,5-Tonnen-Radlader gestoppt, den ein 10-Jähriger gefahren hatte.

Die Streife war gegen 15.15 Uhr auf der Eggestraße unterwegs und entdeckte den Radlader mit einem Kind am Steuer. Daneben befand sich ein Erwachsener im Führerhaus. Der Radlader bog in die Straße Am Charlottenbusch ein. Die Insassen der tonnenschweren Arbeitsmaschine entdeckten die Streife und wechselten die Positionen. Als die Polizisten den Radlader stoppten, saß der 28-jährige Verantwortliche für das Fahrzeug am Steuer und der Zehnjährige daneben.

Gegen den Halter des Radladers läuft jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Jungen brachten die Polizisten nach Hause und informierten die Eltern über das Verhalten.

