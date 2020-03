Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenlaterne umgefahren - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Montag, 30.03.2020 um 19:30 Uhr ereignete sich in der Dr. Oetker-Straße in Wittlich ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW eine Straßenlaterne beschädigte. Laut Zeugenaussage war der Sattelzug, bestehend aus einer schwarzen Zugmaschine und einem weißen Auflieger, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Straßenlaterne geprallt. Diese fiel der Länge nach um und wurde komplett beschädigt. Der LKW setzte anschließend die Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Zeuge den Verkehrsunfall aus einer großen Entfernung beobachtet hatte, konnte er keine Angaben zum Kennzeichen machen. Daher sucht die Polizei Wittlich weitere Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich unter der 065719260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter

https://twitter.com/PolizeiWittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell