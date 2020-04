Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Betrunken ohne Licht

Lippstadt (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Montagabend, gegen 22 Uhr, ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Gütersloh auf. Er befuhr die Quellenstraße ohne Licht in "Schlangenlinie". Als die Beamten ihn aufforderten anzuhalten stoppte er und fiel anschließend rücklings von seinem Fahrrad zu Boden. Auf Nachfrage gab er an, zuvor Alkohol und Drogen zu sich genommen zu haben. Es folgte die obligatorische Blutprobe und Anzeigenerstattung wegen der Trunkenheitsfahrt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell