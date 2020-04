Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Motorradfahrer schwer verletzt

Warstein (ots)

Am Sonntag, um 13:25 Uhr, kam es auf der Pater-Nikodemus-Straße zu einem schweren Unfall. Zwei Motorradfahrer aus Soest (22 und 23 Jahre) waren in Richtung Sichtigvor unterwegs. Nach einer Haarnadelkurve überholte der 22-jährige den Vorausfahrenden in einer Linkskurve. Dabei verlor er die Gewalt über seine Maschine und stürzte. Der 23-jährige musste eine Vollbremsung machen um nicht mit dem Motorrad des Anderen zusammen zu stoßen. Dabei stürzte auch er. Der 22-jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-jährige blieb zum Glück unverletzt. Der Sachschaden an den Motorrädern wird auf etwa 10.000,-EUR geschätzt. (lü)

