Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Radfahrer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, um 18:30 Uhr kam es an der Einmündung der Eckeystraße auf die Möhnestraße zu einem Unfall. Ein 37-jähriger Radfahrer aus Bad Sassendorf war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Möhnestraße in Richtung Günne unterwegs. Aus der Eckeystraße kam in diesem Moment ein 82-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem VW Polo und stoppte direkt auf der Radweg. Der Zweiradfahrer versuchte dem Pkw auszuweichen und verlor die Gewalt über sein Rad. Er stürzte und wurde dabei verletzt. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. (lü)

