Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kradfahrer tödlich verunglückt

Kreis Soest (ots)

Zur einem schweren Verkehrsunfall ist es am heutigen Sonntag, den 05.04.2020 in Möhnesee gekommen. Ein 24-jähriger Arnsberger befuhr gegen 17.30 Uhr die Forststraße. In einer Rechtskurve stürzte er und rutschte unter den entgegenkommenden PKW einer 66-jährigen Fahrerin. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Kradfahrer noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. (Rö)

