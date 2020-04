Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Falsche Polizisten

Möhnesee (ots)

Am Montagabend gab es wieder zahlreiche Anrufe von "falschen Polizisten" im Bereich Möhnesee. Die Anrufer gaben an, dass zwei Rumänen vor dem Haus des Angerufenen festgenommen wurden. Die Betrüger fragten dann nach Wertgegenständen, Schmuck oder Bargeld. In den der Polizei bekannt gewordenen Fällen, fiel keiner der Angerufenen auf die Masche der Täter herein. Die Polizei rät weiterhin dazu, solche Gespräche sofort zu beenden. "Es ist nicht unhöflich den Hörer aufzulegen, wenn am anderen Ende der Leitung ein Betrüger sitzt!" (lü)

