Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Ettringen

Ettringen (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr, ereignete sich in Ettringen, in der Sankt Johanner Straße, ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Spurenlage zufolge, hebelten die Täter zunächst die Hauseingangstür auf. Im Anschluss verschaffte man sich durch sog. "Schlossziehen" Zutritt zur Wohnung im 1. OG. Hier wurden mehrere Räume durchsucht, es wurde u.a. Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

