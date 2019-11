Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (609/2019) Nach versuchter Geldautomatensprengung - Ermittlungen der Polizei Göttingen dauern an

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach der versuchten Sprengung eines EC-Automaten im Foyer einer Bank im Göttinger Ostviertel (siehe unsere Erstmeldung Nr. 606 vom heutigen Tage) hat das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen am Dienstagvormittag den Fall übernommen. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Am Morgen untersuchten Kriminaltechniker des Zentralen Kriminaldienstes den Tatort auf Spuren oder andere Beweismittel. Aufgrund der bislang gewonnenen Erkenntnisse gilt inzwischen als sicher, dass mindestens ein Täter die Filiale bereits gegen 03.45 Uhr betrat. Mit zwei mitgebrachten Gasflaschen wurde sodann versucht, den Geldautomaten durch Einleiten eines Sauerstoff-Gasgemisches zur Explosion zu bringen. Dieses Vorhaben schlug vermutlich aufgrund des nicht richtigen Mischungsverhältnisses fehl. Stattdessen geriet der Geldautomat in Brand. Das Gerät wurde hierbei erheblich beschädigt. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Knapp eine Stunde danach wurde eine Hundehalterin auf den aus dem Vorraum des Geldinstitutes dringenden Rauch aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (1316 Z.)

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell