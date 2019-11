Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (607/2019) Verkehrsunfall in Harste - Polizei sucht Zeugen und den Fahrer eines unbekannten Pkw

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Harste, Hauptstraße Dienstag, 29. Oktober 2019, gegen 15.30 Uhr

BOVENDEN (mb) - Bereits am letzten Dienstag (29.10.19) kam es im Bovender Ortsteil Harste auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge, wollte eine 53 Jahre alte Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem silbernen Renault Megane von einem Grundstück nach links auf die Hauptstraße in Richtung Göttingen fahren. Um ihr dies zu ermöglichen, hielt vermutlich ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Hauptstraße an, sodass die 53-Jährige auf die Fahrbahn fuhr. Allerdings wurde der wartende unbekannte Pkw in diesem Moment von einem 34 Jahre alten Mann mit seinem VW Polo überholt, sodass es zum Zusammenstoß mit dem gerade einbiegenden Renault Megane kam.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mit Rettungswagen in Göttinger Krankenhäuser gefahren. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt etwa 5.000 Euro.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, insbesondere den unbekannten Fahrzeugführer, sich unter Telefon 0551/491 2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell