Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah flüchtigen Unfallfahrer?

Bild-Infos

Download

Kierspe (ots)

Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 09.10.2019, gegen 14:37 Uhr, wurde von der Polizei im Bereich Am Finkenschlag ein Pkw mit Kennzeichen gesichtet, die am Vortag als gestohlen gemeldet waren.

Als die Polizei wendete, verunfallte der schwarze Peugeot 407 im Bereich Am Finkenschlag 2.

Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß aus dem Garten in Richtung Kölner Straße.

Personenbeschreibung: - Ca. 180 cm große, schlanke Statur - Graue, kurze Haare mit einer Halbglatze - Schwarze Jacke (eventuell Postlogo) - Er trug zwei Plastiktüten bei sich

Die Polizei stellte das Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichen sicher. Anhand der Fahrgestellnummer wurde ermittelt, dass das Fahrzeug in Bulgarien zugelassen ist.

Die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9199-0 oder 9199-7202) fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeugführer machen und/oder wer weiß, wo dieses Fahrzeug mit den entwendeten Kennzeichen MK-KK 4433 am Vortag gesehen wurde.

Anlage: Foto des Fahrzeugs

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell