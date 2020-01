Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Homejacking in Müschede

Arnsberg (ots)

In der Limbergstraße wurde zwischen Donnerstagabend, 22.30 Uhr und Freitagmorgen 04.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten es offensichtlich gezielt auf die Fahrzeugschlüssel der Bewohner abgesehen. Entwendet wurde ein neuer weißer VW Tiguan mit dem Kennzeichen HSK-S4858, welcher vor dem Haus stand. Die Fahndungsmaßnahmen waren bislang ohne Erfolg. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

