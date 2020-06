Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Zeugen nach Diebstahl gesucht ++ Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Verden. Ein circa 2mx1m großes Graffiti brachten bislang Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an der Wand einer Schule im Mühlenweg an. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04231-8060 entgegengenommen.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Achim. Zeugen sucht die Polizei in Achim nach einem Diebstahl am Dienstagmittag gegen 11:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Schmiedeberg". Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Frau dort zunächst unbemerkt ein Portemonnaie aus dem Einkaufstrolley einer älteren Dame.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau circa 1,65 Meter groß und circa 30 bis 35 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt war sie zudem dunkel gekleidet und hatte ein schwarzes Tuch um den Hals gebunden. Außerdem dürfte sie in Begleitung einer männlichen Person gewesen sein.

Zeugen, die auf die Frau aufmerksam geworden sind oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Die Polizei empfiehlt zudem, Wertgegenstände nicht oben in Einkaufstaschen oder Einkaufswagen zu legen, sondern diese dicht am Körper zu tragen, möglichst in einer verschlossenen Innentasche. Weitere Präventionstipps sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ zu finden.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ottersberg. Bislang Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag ein blaues Auto. Dieses war in einer Grundstückseinfahrt in der Mühlenstraße abgestellt und wurde rundherum zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Polizei in Ottersberg sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04205-8604 melden.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Schwanewede. Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in zwei Dachbodenverschläge in einem Mehrparteienhaus in der Straße "Am Markt". Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen betraten bislang unbekannte Täter das Haus und verschafften sich Zutritt zum Dachboden. Dort entwendeten sie unter anderem eine Spielkonsole. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Gesamtschaden von rund 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

