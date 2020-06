Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Terminankündigung ++ Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit Info-Stand in der Fußgängerzone

Verden (ots)

Am Freitag, den 19. Juni 2020, wird das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in der Verdener Innenstadt einen Info-Stand aufbauen. Die Beamtinnen und Beamten werden von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Fußgängerzone für Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen und zu unterschiedlichen Themen Präventionstipps geben. Hierzu zählen beispielsweise die Themen Einbruchsschutz oder Verkehrssicherheit.

