Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zusammenstoß mit Verkehrsschild ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Sachbeschädigung auf Spielplatz

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Zusammenstoß mit Verkehrsschild

Verden. Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Verkehrsschild kam es am Montagmittag in der Straße "Neumühlen". Ein 40 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Scharnhorst unterwegs, als ein bislang unbekannter Radfahrer nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Straße fuhr und diese wenige Meter vor einer Verkehrsinsel überquerte. Der 40-Jährige wich daraufhin aus und stieß mit dem Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel zusammen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Achim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag zwischen 8:15 Uhr und 9:15 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Fritz-Harries-Straße. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen unter anderem Bargeld. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04202-9960 von der Polizei in Achim entgegengenommen.

Sachbeschädigung auf Spielplatz

Achim. Unbekannte beschädigten zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag verschiedene Gegenstände eines Spielplatzes im Steinweg. Die Unbekannten vergruben außerdem Spielzeug im Sandkasten. Die Polizei sucht zu dieser Sachbeschädigung nun nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim melden.

Landkreis Osterholz - Bisher keine presserelevanten Ereignisse. Sofern erforderlich, wird nachberichtet.

