Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Wer sah den rücksichtslosen SUV-Fahrer? ++ Berauscht am Lenkrad - Führerschein entzogen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Wer sah den rücksichtslosen SUV-Fahrer?

Achim. Ein rücksichtsloser SUV-Fahrer hat bereits am vergangenen Freitag andere Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Baden und Etelsen in Gefahr gebracht. Gegen 7:20 Uhr überholte er eine Fahrzeugschlange, obwohl Gegenverkehr herannahte. Das entgegenkommende Auto musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei Achim hat nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sucht nach dem unbekannten Fahrer des Geländewagens. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Berauscht am Lenkrad - Führerschein entzogen

Osterholz-Scharmbeck. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz haben einer 19-jährigen Autofahrerin am Sonntag kurz vor 2 Uhr nachts den Führerschein entzogen. Die Fahranfängerin war im Stadtgebiet unterwegs, als sie in eine Verkehrskontrolle geriet. Eine Überprüfung ergab, dass ihr Führerschein aufgrund ihres vorangegangenen Drogenkonsums zu entziehen war. Während der Kontrolle zeigte die Frau tatsächlich drogentypische Ausfallerscheinungen, woraufhin ein Verfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde letztlich an Ort und Stelle sichergestellt.

