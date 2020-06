POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 13.06.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden: Betrunken und ohne Führerschein

Langwedel. Am Samstag, den 13.06.2020, fiel den Beamten der Autobahnpolizei Langwedel, gegen 01:00 Uhr, ein PKW auf, der auf dem Gelände der Rastanlage Goldbach, zur Hälfte auf einer Rasenfläche und mit der anderen Hälfte im Halteverbot stand. Beim Herantreten an den PKW stellten die Beamten fest, dass der auf dem Fahrersitz befindliche 29-jährige Mann aus Polen stark alkoholisiert war. Desweiteren war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der Fahrzeugführer wird sich daher aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Landkreis Osterholz

Keller aufgebrochen, Versuchter Einbruch beim Pizza-Lieferdienst, Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis, auch Drogen im Spiel?

Keller aufgebrochen Schwanewede . In der Nacht zu Freitag kam es in der Hannoverschen Straße in Schwanewede zu einem Diebstahl aus einem Keller. Nach bisherigen Feststellungen nutzte der unbekannte Täter die ausnahmsweise offenstehende Eingangstür des Mehrfamilienhauses, um in das Gebäude zu gelangen. Im Kellerraum bricht er gewaltsam einen Kellerverschlag auf und durchsucht diesen nach möglichen Diebesgut. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen die Hinweise auf den möglichen Täter geben können und sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel.04791/3070 zu melden.

Versuchter Einbruch beim Pizza-Lieferdienst Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Freitag kam es in der Straße Unter den Linden in Osterholz-Scharmbeck, Ortsteil Pennigbüttel, zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter betrat dabei das Firmengelände eines Pizza-Lieferdienstes und machte sich im Anschluss an der Eingangstür zu schaffen. Aus unbekannten Gründen gelang es ihm nicht, die Tür zu öffnen. Von einer weiteren Tatausführung nahm er Abstand. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Eingangstür wurde beschädigt, es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegen.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis, auch Drogen im Spiel? Osterholz-Scharmbeck. Gegen 23:15 Uhr erfolgte am Freitagabend in der Hundestraße in Osterholz-Scharmbeck die Kontrolle eines 21-jährigen Mannes aus Osterholz-Scharmbeck, der mit einem Motorroller unterwegs war. Obwohl der Motorroller offensichtlich deutlich schneller als 25 km/h fuhr, konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen. Zur Feststellung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit wurde der Motorroller sichergestellt. Des Weiteren konnten beim Fahrzeugführer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Zur Ermittlung der Drogenbeeinflussung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Letztlich konnte in der Bauchtasche des Rollerfahrers ein Einhandmesser aufgefunden werden. Das Mitführen eines solchen Messers ist nach dem Waffengesetz verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Das Messer wurde sichergestellt, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

