POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Trickdiebe in Westen

Dörverden/Westen. Bereits am Mittwochvormittag registrierte die Polizei Dörverden in Hülsen einen Trickdiebstahl. Zwei Männer hatten sich an der Haustür einer Seniorin als falsche Wasserwerker ausgegeben. Während ein Täter die Frau ablenkte, entwendete sein Komplize unbemerkt Schuck aus der Wohnung (wir berichteten). Nun kam ein ähnlicher Fall aus Westen ans Licht. Hier gab sich ein Trickdieb am Mittwochabend an der Haustür einer Seniorin als Arbeitssuchender aus. Gegen 18:30 Uhr sprach der Unbekannte die 87-Jährige in ihrem Garten an der Hauptstraße an und fragte nach möglichen Gartenarbeiten, die er verrichten könnte. Während der Mann die Frau ablenkte, schlich sich offenbar ein Komplize in das Haus, durchwühlte hier unbemerkt Schubladen und entwendete schließlich Bargeld. Anschließend flohen beide Täter mit ihrer Beute. Von den Tätern liegen der Polizei Beschreibungen vor: Ein Täter war komplett schwarz gekleidet und trug eine dunkle Schirmmütze. Sein Komplize trug ein schwarzes T-Shirt und ebenfalls eine Schirmmütze, bei der der Kopf nicht bedeckt ist. Beide Männer erschienen höflich und gepflegt. Hinweise zu dem Duo sowie zu einem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/1325 entgegen.

Abfall illegal entsorgt

Oyten. Am Donnerstagnachmittag wurde nahe der Straße Zum Bahnhof im Bereich des Sietmoorgrabens eine illegale Müllablagerung festgestellt. Es besteht der Verdacht, dass die aufgefundenen Platten asbesthaltig und somit krebserregend sein könnten. Die Polizei Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuge, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04207/1285 zu melden.

Drogenfahrt endet in Oyten

Oyten. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel haben am Donnerstag gegen 8 Uhr eine Drogenfahrt auf der A1 beendet. In Höhe Oyten stoppten sie einen 20-jährigen Autofahrer, der angab, zuvor in den Niederlanden einen Joint konsumiert zu haben. Ein durch die Kontrolleure durchgeführter Drogentest verlief tatsächlich positiv auf Marihuana. Die Weiterfahrt wurde dem Fahranfänger untersagt, außerdem ließen die Beamten bei ihm eine Blutentnahme durchführen. Der 20-Jährige wird sich auf ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld einstellen müssen.

Unbekannte entsorgen Bauschutt in einem Feldweg

Kirchlinteln-Armsen. Bereits zwischen dem Nachmittag des 3. Juni und dem Morgen des 4. Juni kam es in Armsen zu einer illegalen Ablagerung von rund drei bis vier Kubikmetern Bauschutt. Die bislang Unbekannten luden den Abfall im Seitenraum eines Feldweges im Bereich der Straße "Vor Weitzmühlen" ab. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem sucht sie nach Zeugen, die Hinweise zu dieser illegalen Müllentsorgung geben können und möglicherweise verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter 04236/1480 entgegen.

Entgegenkommenden übersehen

Oyten. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Ein 72-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Hauptstraße nach links auf die Zufahrt eines Imbisses abbiegen. Dabei übersah er einen 19-jährigen VW-Fahrer, der ihm entgegenkam und daher Vorrang hatte. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde keiner verletzt, der Sachschaden an den Autos beträgt rund 7.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei stoppt Drogenfahrt

Ritterhude. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz stoppten am Freitag gegen 1 Uhr einen 37-jährigen Autofahrer auf der K43. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief ein Drogentest bei dem Mann positiv, woraufhin ihm die Kontrolleure die Weiterfahrt untersagten. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und leiteten ein Verfahren ein. Der 37-Jährige wird sich auf ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld einstellen müssen.

Radfahrer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Siemensstraße wurde am Donnerstag gegen 7:30 Uhr ein 57-jähriger Radfahrer verletzt. Der Mann überquerte mit dem Zweirad die Straße und übersah dabei einen herannahenden Ford, der von einer 47-jährigen Frau gelenkt wurde. Die Autofahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, der Radfahrer wurde vom Ford erfasst und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, mit denen er in eine Klinik gefahren werden musste. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Hoher Sachschaden

Grasberg. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wörpedorfer Straße (L153). Eine 72-jährige Ford-Fahrerin bog vom Parkplatz eines Supermarktes auf die L153 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links herannahenden 71-jährigen Fahrers eines Transporters. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

